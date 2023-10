(Di mercoledì 11 ottobre 2023) I comparti produttivi protagonisti nella seconda dell’evento organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24

Come riporta Gamberorosso.it, il fungo diè disponibile in abbondanza e il prezzo è quindi dimezzato rispetto a quello dell'anno scorso, un periodo piuttosto difficile per questo prodotto.

Food, lusso, auto e nautica: i settori dell’eccellenza italiana Il Sole 24 ORE

Basalto, ecco il nuovo ristorante gourmet di Catania Agenfood

Il revenge shopping post-pandemia perde intensità. Le vendite del terzo trimestre 2023 di Lvmh confermano una frenata: nei tre mesi, ...I comparti produttivi protagonisti nella seconda dell’evento organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24 ...