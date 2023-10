Fmi | Il governo italiano sia più ambizioso sul calo del debito

Nel fiscal monitor, l'sottolinea come stia salendo anche la spesa per interessi. 'Per tutti i Paesi è divenuto difficile bilanciare le finanze pubbliche, visto che è cresciuta la domanda per la ...

Fmi, 'il governo italiano sia più ambizioso sul calo debito' Agenzia ANSA

Il Fmi smentisce il governo Meloni, nel 2024 l'economia italiana ... Fanpage.it

La Federal Reserve potrebbe aumentare ancora i tassi di interesse. Secondo Bowman, inflazione e mercato del lavoro sono in forte crescita, suggerendo che la politica dei tassi debba essere più restrit ...Il responsabile del Dipartimento di Bilancio: "Il debito pubblico calerà, ma molto lentamente e ben al di sopra del livello pre-pandemia" ...