Fiorentina | Commisso | «Rimasto molto deluso per non aver vinto nessuna delle due finali della scorsa stagione»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Rocco, presidente, ha parlato a Sky Sport a margine dell’inaugurazione al pubblico del Viola Park Rocco, presidente, ha parlato a Sky Sport a margine dell’inaugurazione al pubblico del Viola Park. PAROLE – «Per me è una grandissima emozione, non ero venuto in Italia per fare questa cosa ma poi il sindaco di Bagno a Ripoli mi ha detto che avremmo potuto fare il centro sportivo. Dovevamo spendere 60 milioni, è costato più del doppio ma ora vediamo il perché: abbiamo dodici campi e sono orgoglioso di poter fare allenare anche le donne, come succedeva alla Columbia University. Sono contentissimo, così come per la vittoria dei nostri ragazzi a Napoli, l’hanno fatto perché sapevano che avevamo da fare questa festa! Obiettivo ...

