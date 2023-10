Fiorentina | Commisso | 'Deluso dalle due finali perse | vediamo di rifarci'

Commenta per primo Direttamente dal Grand Opening del Viola Park, il nuovo centro sportivo della, il presidente Roccoha parlato a Sky : 'Ho detto sempre che ogni anno vorrei migliorare quello di prima. Mai parlato di campionati o Champions, ma sono sicuro che qui c'è una ...

Supercoppa, la Fiorentina si smarca dal Napoli. Commisso spiazza De Laurentiis Virgilio Sport

Supercoppa, De Laurentiis potrebbe aver frainteso Commisso: la Fiorentina vuole giocare (Repubblica) - ilNapolista IlNapolista

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Viola Park, in occasione della cerimonia di inaugurazione del centro sportivo viola. Queste le sue parole: "Per me è una ...Il presidente azzurro non ha gradito l'ultima sconfitta ed è pronto al ribaltone. L'erede del tecnico francese potrebbe essere lui ...