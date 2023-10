Fiorentina | Beltran | «Mi sto ancora ambientando | su Lautaro…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le parole di Lucas, attaccante argentino della, sul suo ambientamento nel club viola. I dettagli Lucasha parlato dellaa ESPN.ar. SERIE A – «È un calcio diverso, non mento: più fisico, più forte. Mi sto adattando piano piano, sto collezionando minuti, sicuramente nei prossimi mesi si vedranno cose molto belle». CONCORRENZA IN NAZIONALE– «Quando hai Lautaro Martinez e Julián Alvarez davanti a te, cerchi di ascoltare e imparare. Uno cerca di dare il massimo ed essere umile, mi è accaduto anche in altri club di avere compagni di livello. Messi è una grande persona, si vede. Sono contento, sono a disposizione dell’allenatore quando mi chiamerà in causa. Mi sto adattando piano piano agli allenamenti».