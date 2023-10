Fimer | si riapre l' incubo Il pm chiede l' insolvenza Angoscia dietro i cancelli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) I giudici decideranno forse domani se accogliere o no la richiesta di concordato. Ma cresce il rischio di ripartire da zero. I possibili scenari, l'attesa di Greybull. ...

L'azienda passa in amministrazione controllata con tre commissari che avranno il compito di gestirla e trovare una soluzione alla vertenza che a questo punto riparte da capo.I giudici decideranno forse domani se accogliere o no la richiesta di concordato. Ma cresce il rischio di ripartire da zero. I possibili scenari, l’attesa di Greybull. .