Fim | irraggiungibile target di Stellantis 1 milione di unità

La- Cisl stima che la produzione di Stellantis in Italia raggiungerà 730mila unità, tra auto e veicoli commerciali, di cui circa 510.000 auto. "Arrivare a un milione, vorrebbe dire raddoppiare", ...

La produzione di Stellantis in Italia è in miglioramento, ma il target di un milione di autovetture è ancora lontano. La Fim-Cisl stima che la produzione raggiungerà 730mila unità, ma per arrivare a u ..."Tornare a produrre in Italia un milione di autovetture è un target ambizioso, complicato da raggiungere". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim-Cisl, che ha presentato i dati ...