Fiere | presentata a Expo Doha Macfrut 2024 | arriva la Academy

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La 41esima edizione della Fiera internazionale dell’ortofrutta in programma dall’8 al 10 maggioPenisola Arabica focus internazionale, Puglia Regione partner, nascita della, due nuovi saloni e tre aree dinamiche. Sono decisamente tante le novità di, la fiera internazionale dell’ortofrutta in programma al RiminiCentre dall’8 al 10 maggio. L’edizione numero 41 conferma l’elemento distintivo di questa fiera, unica di filiera nel panorama internazionale, in rappresentanza di tutti gli anelli della catena del settore ortofrutticolo. Tre gli asset di: Business, elemento centrale della proposta fieristica; Conoscenza, ‘certificata’ dalla presenza di un team di esperti che coordinano i diversi Saloni e garantiscono qualità nei ...