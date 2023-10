Fiere | inaugurato 60° Ttg Travel Experience | 2 700 brand espositori e mille buyer esteri

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sessanta candeline per il Ttgdi Italian Exhibition Group, la "fiera del turismo più importante d’Italia", nelle parole della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che ha partecipato quest’oggi alla cerimonia inaugurale di Ttg e di InOut, dedicato al settore contract. Il turismo è ripartito e mostra segni incoraggianti per i primi sei mesi dell’anno, con il +1,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, da tutti riconosciuto come l’anno magico per l’industry. Il turismo, tuttavia, vuol rinascere nel confronto con nuove abitudini, nuove esigenze dei viaggiatori e prova a rimodellare i suoi obiettivi all’insegna dell’utopia, come indica il claim dell’edizione in corso alla fiera di Rimini sino a venerdì. "Settore perfetto per il nostro Paese, perché distribuisce ricchezza lungo tutta la catena del valore delle ...