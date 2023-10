Ferrero | 2 500 euro di premio ai dipendenti e più welfare aziendale | l’accordo con i sindacati

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) C’è anche undi 2.500all’anno nel nuovo accordo integrativo siglato tra la Ferraro e i. Un gruzzoletto che, al raggiungimento di determinati obiettivi, finirebbe in tasca a ognuno degli oltre 7mila lavoratori del gruppo dolciario in Italia. In particolare, spiega Repubblica Torino,economico suldi produzione consiste in: 2.450per l’esercizio 2023/2024, 2.580per il 2024/2025 e 2.730 per il 2025/2026. Un’intesa che lascia soddisfatti sia i vertici aziendali sia iche hanno partecipato alla trattativa: Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. «Oltre a riconoscere un importante aumento dellegato a obiettivi – commentano i segretari nazionali ...