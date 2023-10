Femminicidio | la lezione di Dante sull’amore tossico | un convegno a Napoli con i parenti delle vittime

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Abbiamo un primato, in Italia, di cui nessuno si vanta, che non rimanda a vittorie, scoperte, cultura e bellezza ma agli omicidi di donne, per vendetta, quelli che il diritto definisce “femminicidi” per la necessità di circoscrivere un fenomeno straripante nei numeri e incontrollabile nella genesi. L’Italia è tra i 5 Paesi in Europa con il più alto numero di donnedi, ovvero omicidio intenzionale, in Italia si uccidono le donne in numero maggiore rispetto ad altri Paesi. Il 2023, in ogni caso non va meglio. Da gennaio ad oggi sono 77 i femminicidi consumati in Italia, cui si aggiunge l’ultimo in ordine di tempo dell’infermiera uccisa nell’androne di un palazzo a Roma. Secondo i nuovi dati, aggiornati al 3 settembre scorso, infatti, sono stati registrati 256 omicidi, con 90donne, di cui 75 uccise in ...