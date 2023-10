Fedez | la Rai fa un passo indietro | Avrà spazio Poi l' annuncio | torna Massimo Giletti

Leggi su today

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)in Rai, dove è previsto per il prossimo anno il ritorno di. E Il Mercante in fiera non sarà chiuso, nonostante i bassi ascolti. Sono queste alcune delle novità annunciate da Roberto Sergio, l'amministratore delegato di viale Mazzini, nel corso dell'evento 'Ceo...