Federico Fashion Style | “Mia moglie ha sempre saputo che ero gay”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), il parrucchiere delle star, è stato intervistato da Francesca Fagnani ieri, martedì 10 ottobre 2023, durante la terza puntata di Belve. Alle telecamere di Rai 2, lo stylist ha parlato di molti aspetti della sua vita, primo fra tutti la sua omosessualità e il rapporto con l’ex. Credo che Letizia abbiache fossi omosessuale. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… ma magari forse stava bene anche a lei.Lauri, questo il suo nome di battesimo, aveva fatto coming out nel gennaio 2023 davanti alle telecamere di Verissimo, tre anni dopo averlo confessato alla, Letizia Porcu. I due si erano ...