FC 24 Obiettivo squadra a tema III

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatoII rilasciato durante la prima stagione di Ultimate TeamIII Numero di incarichi da completare: 4 Premio Finale: 1x Pack X5 Giocatori Rari 80+ Non scambiab. Scadenza: 25 ottobre Bundesliga PEVinci 3 partite in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 5 giocatori della Bundesliga tra i titolari.1x 500 XP1x Pack Giocatori Oro Non scambiab. Liga PortugalVinci 3 partite Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 5 giocatori della Liga Portugal tra i titolari.1x Pack Giocatore Raro 75+ Non scambiab. Barclays ...