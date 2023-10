Farmindustria | ‘Manovra riconosca valore strategico settore farmaceutico’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ‘Ora completare riforma Aifa per avere tempi rapidi di approvazione e accesso di farmaci’ “Dalla Manovra ci aspettiamo che il Governo continui a riconoscere ildel. Sono già state fatte alcune cose molto importanti, ad esempio: l’avvio di una riforma dell’Aifa che ora deve essere completata per avere tempi rapidi di approvazione e accesso ai farmaci; una giusta valorizzazione dell’innovazione frutto della R&S farmaceutica, con uno sviluppo ulteriore delle regole e una semplificazione per attrarre ricerca clinica nel nostro Paese: siamo quarti in Europa dopo Germania, Francia e Spagna. Ora bisogna iniziare un percorso per superare i problemi della governance farmaceutica. Oggi la spesa è divisa in silos e le risorse allocate a quella farmaceutica sono inadeguate rispetto al bisogno di salute dei cittadini, ...