Fagioli | scommesse sportive | ecco cosa rischia il calciatore della Juventus

E' di questa mattina la notizia che riguarda il calciatore della Juventus,indagato persu piattaforme illegali. Gli avvocati hanno ammesso che il giocatore si è autodenunciato. Adesso dopo la procura scatterà l'indagine Figc non dovrebbe avere tempi lunghi.

Aperta indagine su Fagioli per scommesse illegali Sky Sport

Fagioli e scommesse illecite: indagato il talento Juve, rischia grosso Tuttosport

In casa Juventus è scoppiato il caso relativo a Nicolò Fagioli per la questione legata alle scommesse su siti non autorizzati.Il miglior avvio dal ritorno di Allegri si è scontrato con la positività al doping di Pogba, così come la serata condotta dall’amichevole tra Legends per i 100 anni della presidenza Agnelli ha ...