Fagioli indagato per scommesse illecite | cosa rischia il centrocampista della Juventus

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sembra non conoscere pace la. Dopo la positività al doping di Paul Pogba, confermata dalle controanalisi, i bianconeri devono fare i conti adesso con il caso Nicolò: ilclasse 2001 è infattidalla Procura di Torino in quanto avrebbe scommesso su...

Il centrocampista classe 2001 èdalla Procura di Torino per scommesse su piattaforme illegali, secondo quanto verificato dagli inquirenti che hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili. Anche la Figc ...

Juve, indagato Fagioli: avrebbe scommesso su piattaforme illegali La Gazzetta dello Sport

Juve, indagato Fagioli: possibili scommesse su piattaforme illegali Corriere dello Sport

In casa Juventus la notizia del giorno è certamente quella riguardante Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 indagato dalla Procura di Torino per aver scommesso su ...Un centrocampista della Juventus è finito nel mirino degli inquirenti per un nuovo caso scommesseContentsUn centrocampista della Juventus è finito nel mirino degli inquirenti per un nuovo caso scommes ...