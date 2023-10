Facebook può fare a meno dei giornali | ma i giornali possono fare a meno di Facebook?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Se non sei un editore di periodici o di un sitostico potresti forsedi queste cose di cui ti sto per parlare. Se sei invece un utente di social network e ti capita o ti è capitato di leggere post di notizie o hai interagito con pagine di editori di notizie su, questo post parla anche di te. Mettete insieme tutti questi fatti: nel febbraio 2021,blocca temporaneamente le notizie sulla sua piattaforma in Australia durante un braccio di ferro con il governo, nel giugno 2023 annuncia il blocco definitivo delle notizie e delle pagine deiin Canada, ad agosto 2023 Meta in un comunicato spiega la rimozione della tab News in Europa (Regno Unito, ...