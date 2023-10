(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "e' un veicolo formidabile di carattere educativo, di conoscenze e confronto di disponibilita' reciproche. Per questo immaginiamo che a, ad essere protagonisti di2030, debbano essere ...

Questi vogliono essere i protagonisti della proposta che Roma e l'Italia formulano per l'del 2030" ha dettonel video messaggio. (US Quirinale) (NPK) 11 ottobre 2023

Expo, Mattarella: "Roma offre la sua storia, civilta' e inclusione" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Expo 2030, Mattarella appoggia la candidatura di Roma davanti ai "nemici" francesi RomaToday

Expo, Mattarella: "Roma offre la sua storia, civilta' e inclusione" ...(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 "Avevamo chiesto al Governo un impegno sulla Sanità pubblica, come anche sottolineato dal loro Ministro, ma non c'è stato. Per questo continueremo la nostra ...