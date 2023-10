Curiosità: La zona euro (o, altrettanto frequentemente, eurozona, area euro o eurolandia) indica informalmente l'insieme degli Stati membri dell'Unione europea che adottano l'euro come valuta ufficiale, ovvero formano l'Unione economica e monetaria dell'Unione europea.

Euro stabile in avvio di giornata a 1,0601 dollari (-0,04%) Trentino

Le anomale temperature di ottobre, caratterizzate dal caldo record, sono arrivate al capolinea secondo le previsioni di 3bmeteo. In arrivo freddo, piogge e venti forti nel weekend sulla ...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Euro stabile in avvio di giornata a 1,0601 dollari (-0,04%). La moneta unica è trattata a 157,90 yen in progresso delo 0,11%. (ANSA). L'abbonamento Plus+ ti permette di ...