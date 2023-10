ETH Rome | una maratona di giovani cervelli punta alla libertà della Rete

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Immersi nelle quotidiane cronache discapestrati che si schiantano con Suv per fare video su TikTok distruggendo anche vite altrui o in quelle che raccontano di continue risse e sparatorie per futilità nelle discoteche, non ci sarebbe da avere molta fiducia nelle nuove generazioni. Invece stavolta l’impressione è quella di trovarsi di fronteriunione di un nuovo culto. Di certo, tutti i suoi adepti raramente raggiungono i trent’anni. Sono italiani di ogni regione ma oggi parlano rigorosamente in inglese e vestono senza nessuna attenzione a qualsiasi moda o marchio. Potrebbero esserecalifornianiSilicon Valley in trasferta, sandali, pantaloncini e t-shirt sulle quali campeggiano loghi sconosciuti ai più. La loro è una ricerca ma anche un vera e propria fede. Sono i ragazzi del Web 3.0, ...

Si svolgerà a Roma, da oggi 6 all'8 ottobre, presso Città dell'Altra Economia (Ex Macello comunale, Testaccio), ETHRome, il primo hackathon internazionale ...