Estorsione | lesioni aggravate e maltrattamenti ai danni dei genitori | 21enne arrestato in flagranza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri di Montesarchio hanno, nella presuntadi, Stefano Perone, di 21 anni, di Bonea, difeso dall’Avv. Vittorio Fucci. In particolare, secondo i militi, il Perone veniva colto nelladi atti volti a costringere i, minacciandoli di morte e usando violenza nei loro confronti, a consegnargli somme di denaro. Segnatamente in data 8 ottobre 2023, avendo ricevuto un rifiuto da parte dei, prima li minacciava di morte e poi spintonava il padre e la madre, spaccando tutto nell’abitazione con i calci. Poi si scaraventava contro il padre sferrandogli calci e pugni, tanto da farlo rovinare a terra. Non contento, il ...