Esquilino – Presentata la prima indagine pilota dei senza dimora | ed il nuovo camper socio sanitario Ecco i numeri ufficiali

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sono 168 le persone censite, di cui 133tetto che dormono in spazi pubblici e le altre 35 presenti all’interno della tensostruttura adibita a dormitorio emergenziale, nell’ex hub vaccinale alla stazione Termini. Sono i dati dell’dell’Istat sulla predeinel quadrante dell’, presentati dall’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari e dal direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell’Istat Cristina Freguja. Con la “Notte della solidarietà” ha preso il via, lo scorso 31 marzo, lo studio della popolazionetetto nel territorio comunale di Roma, un’iniziativa voluta dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma ...

...non riuscirà ad acquisire lo stabile ex Inpdap di via Santa Croce in Gerusalemme 55 all'. ...realtà' Nella mattinata di lunedì 9 ottobre a via di Santa Croce in Gerusalemme si èla ...

Spin Time non verrà acquisito da Roma Capitale, la proprietà vuole realizzare un hotel RomaToday

Le “lavatrici” all’Esquilino. I soldi del narcotraffico ripuliti e trasferiti in ... Formiche.net

Roma, 11 ott. (askanews) – Sono 168 le persone censite, di cui 133 senza tetto che dormono in spazi pubblici e le altre 35 presenti all’interno della tensostruttura adibita a dormitorio emergenziale, ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 168 le persone censite, di cui 133 senza tetto che dormono in spazi pubblici e le altre 35 presenti all'interno ...