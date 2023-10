Espulsione dei migranti? Il sondaggio della Ghisleri | colpo da ko tecnico per la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Quasi una settimana a discutere del video, alzando una cortina fumogena per nascondere il nocciolo del problema: la giudice Iolanda Apostolico del tribunale di Catania ha fatto bene o male ad accogliere il ricorso di un migrante, sconfessando il decreto del governo? Soprattutto, gli italiani cosa pensano? Stanno con la giudice o con l'esecutivo, pronto a impugnare gli attitoga catanese? Unrealizzato da Euromedia Research di Alessandra, e pubblicato ieri dal quotidiano La Stampa, offre la risposta: gli italiani stanno col governo e contro la giudice Apostolico, per la quale la prossima settimana al Csm inizierà l'istruttoria per l'apertura di una pratica a tutela nei suoi confronti. La domanda è diretta: «Secondo lei, in un caso come questo è corretto che un tribunale vada contro una legge dello Stato?». La ...