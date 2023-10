Leggi su fmag

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nel campogestione dei, Partitalia, un’innovativa tech company italiana, sta introducendo una nuova era die benessere per gliecologici grazie all’impiego die tecnologie indossabili di ultima generazione. Questo straordinario sforzo di ricerca è stato realizzato in collaborazione con il “Technology and Design for Healthcare (TeDH)” del Politecnico di Milano e i risultati del progetto saranno presentati in occasione dell’ISWA World Congress 2023, l’evento di spicco dell’International Solid Waste Association, che si terrà a Muscat, in Oman, dal 30 ottobre al 1° novembre. Il settoredeiè noto per essere fisicamente impegnativo, causando disturbi muscoloscheletrici tra gli ...