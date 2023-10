Esercito israeliano | attaccata Università islamica a Gaza

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L'ha reso noto di aver attaccato l'. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui l'ateneo "era usato come centro di addestramento per operativi ...

Israele - Wsj : “Hamas ha ricevuto 41 milioni in valute digitali dall’agosto 2021”. Esercito israeliano : “Numeri non sono definitivi”

L'esercito Israeliano nel kibbutz di Kfar Aza, distruzione e morte dopo l’attacco di Hamas Sky Tg24

Esercito, lancio di razzi dalla Siria verso Israele - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

16.40 Oltre 1.000 morti in Israele,770 a Gaza Al quarto giorno di guerra risuonano le sirene in diverse città di Israele. L'esercito israeliano prosegue gli at- tacchi aerei nella Striscia di Gaza. H ...Israele sta colpendo nella Striscia di Gaza con un'offensiva militare su «scala senza precedenti». Lo ha detto il generale Omer Tishler, capo di staff dell'aviazione ...