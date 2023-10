“Errore Strategico” di De Laurentiis su Rudi Garcia | Le Critiche Taglienti di Giancarlo Padovan

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il giornalistacritica le recenti dichiarazioni di Aurelio Desue il futuro del Napoli. Le possibili ripercussioni per la squadra. CALCIO NAPOLI. Il giornalistaha espresso le sue opinioni sulle recenti dichiarazioni di Aurelio Deriguardanti l’allenatore del Napoli,. Secondo, il presidente del Napoli ha commesso un “” nel modo in cui ha gestito la situazione.ha citato le parole di De: “Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Ma sarebbe accaduto a qualunque altro. ...