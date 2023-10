Erdogan sta negoziando con Hamas per liberare gli ostaggi

...La Turchiatrattando con il gruppo palestinese Hamas per il rilascio degli ostaggi catturati nel corso dell'operazione lanciata sabato scorso contro Israele. Il presidente Recep Tayyip'...

Il presidente turco avvia la mediazione. Usa all'opera per corrodoio umanitario dalla Striscia di Gaza. L'amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per un creare un corridoio