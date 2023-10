Erdogan può mediare tra Israele e Hamas Parla Ünlühisarcikli Gmf

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il presidente turco Recep Tayyipè da anni considerato il “re di Gaza” per non aver mai fatto mancare il proprio sostegno ai 2 milioni di palestinesi in 16 anni di embargo. Ma qualcosa è cambiato negli ultimi tempi. Come tra Ucraina e Russia, la Turchia “è senza dubbio a favore dei palestinesi, ma non è nemmeno apertamente contro”. A fare il paragone, al telefono con Formiche.net, è Özgür Ünlühisarc?kl?, direttore dell’ufficio di Ankara del German Marshall Fund. “Si tratta, ovviamente, di un cambiamento notevole rispetto alla precedente posizione della Turchia”, continua. Prima del processo di normalizzazione siglato un anno fa con il ritorno degli ambasciatori legato a “interessi reciproci” come la cooperazione in ambito energetico, “la Turchia era a favore della Palestina e apertamente contro. Ma questa non è ...