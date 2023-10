Erdogan duro con Israele | Nella Striscia di Gaza non si comporta come uno Stato

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "non deve dimenticare che se agisceun'organizzazione piuttosto cheuno, finirà per essere trattatotale". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip, denunciando quelli che a suo avviso sono i "metodi vergognosi" dell’esercito israeliano nel contrastare...

Non è pensabile che il braccio di ferro frae Putin sia irrilevante nella crisi caucasica, così come non è realisticamente credibile che nella guerra fra Israele e Hamas in ballo ci sia, come ...

Guerra in Israele, si sta aprendo il fronte in Libano, duro attacco di Erdogan BlogSicilia.it

L'orrore nei kibbutz: neonati e bambini "uccisi e decapitati". Pioggia ... Il Riformista

E a conferma della popolarità di Erdogan a Gaza vi sono le immagini dei festeggiamenti con cui i palestinesi hanno celebrato la rielezione del presidente turco alla fine di maggio scorso. Più delle ...Le forze di sicurezza in 18 province hanno arrestato 90 persone sospettate di legami col Pkk, responsabile dell’attentato del primo ottobre ad Ankara. I miliziani parlano di atto dimostrat ...