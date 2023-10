Enzo Guida | solidarietà e vicinanza al sindaco di Aversa Alfonso Golia

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cesa. “Ieri pomeriggio il consiglio comunale della città normanna non ha approvato il bilancio di previsione, determinando, di fatto, lo scioglimento e l’arrivo del commissario. L’azione è grave politicamente perchè a non votare il bilancio e a determinare la caduta dell’amministrazioneta da undel PD sono stati altri consiglieri che, in aula, hanno rivendicato la loro appartenenza al PD. Una vicenda del genere non può rimanere priva di conseguenze. Auspico che il commissario provinciale assuma provvedimenti seri verso chi ha contribuito a rendere, prima difficile il percorso amministrativo, e poi a provocare la caduta deldi una delle città più importanti della provincia di Caserta”. –Consigliere Provinciale PD Caserta.