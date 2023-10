Energie rinnovabili e trasportabili

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 11 ottobre 2023): in arrivo il primo sistema di produzione totalmente trasportabile Primo round di crowdinvesting per Deagle, che ha lanciato SEM (“Super Energy Mobile”), sistema brevettato e testato di produzione “on the go” di energia rinnovabile ibrida (mini-eolico e fotovoltaico) Secondo il report mensile di Terna, nei primi 8 mesi del 2023 le FER (“Fonti di Energia Rinnovabile”) hanno coperto il 43,8% della domanda elettrica dell’Italia. La produzione daad agosto è così ripartita: 34,7% idrico, 33,3% fotovoltaico, 15,5% eolico, 12,6% biomasse e 3,9% geotermico. Nei primi otto mesi del 2023 l’incremento di capacità in Italia ha toccato quota 3.470 MW, un valore superiore di circa 1.733 MW (+100%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Proseguono il recupero della produzione da fonte idrica (+49,8%) e la crescita ...