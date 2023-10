Emma Bonino sul suo aborto | “Non ero pronta a dire quel ‘per sempre’”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo una serie di interviste a personaggi dello spettacolo, è statala protagonista della puntata di Belve di ieri, 10 ottobre 2023. Intervistata da Francesca Fagnani, la politica ha parlato della sua vita e della sua militanza: proprio coniugando questi due aspetti, uno dei temi fondamentali della puntata è stato l’, precisamente l’interruzione volontaria di gravidanza alla qualesi è sottoposta all’età di 27 anni. “Io ho abortito perché non mi sentivoa essere una madre come, poi, non mi sono mai sentitain tutta la mia vita”, ha spiegato la politica, raccontando come la gravidanza sia capitata per errore: il ginecologo le aveva detto di essere sterile. Io penso che dal momento in cui una donna decide di avere un figlio è come se si dicesse un ...