Emilia Romagna | Figliuolo stanzia 233 mln per il recupero dei corsi d' acqua

Intesa Sanpaolo - in Emilia-Romagna il tour “Crescibusiness”

Intesa Sanpaolo - in Emilia-Romagna il tour “Crescibusiness”

Intesa Sanpaolo - in Emilia-Romagna il tour “Crescibusiness”

Infezione da HCV : in Emilia-Romagna screening a tappeto con oltre il 25% di cittadini raggiunti. Al via campagne informative più capillari con il coinvolgimento di medici di famiglia e operatori sanitari per aumentare i numeri