Elodie | quel paragone con Elly Schlein | fan divisi | la sua reazione

Leggi su free

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)nel mirino di Striscia La Notizia. La celebre popstar riceve il Tapiro D’oro, ma Staffelli si lascia sfuggire un’indiscrezione.sempre protagonista. Sul palco e in scena. Non solo grazie al cinema, dove ha vinto il David di Donatello come Miglior Colonna Sonora nell’opera prima di Pippo Mezzapesa “Ti mangio il Cuore” – in cui figura anche come protagonista femminile –, ma anche per merito delle copertine.(ANSA)L’ultimo lavoro della popstar è stato apprezzato anche da Manara che ne ha fatto una tela.senza veli con uno sfondo rosso fuoco. Una passione che in molti, però, non hanno condiviso. L’icona della musica italiana, infatti, è stata attaccata ripetutamente dai fan per la scelta fatta. Lei si è difesa: “Per me l’arte è libertà – ha spiegato – noi possiamo usare il nostro corpo come ...