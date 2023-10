Elena Bonetti dopo l' addio a Renzi | ' Dentro Italia Viva c' è un serio problema col dissenso'

, ex ministra e deputata di Azione - Italia Viva - Renew Europe, nei giorni scorsi ha denunciato sui social il trattamento che le stanno riservando i sostenitori di Italia Viva dopo il ...

Bonetti, scontro totale con Iv: «Partito di bulli e populisti». E attacca ... Open

Dopo l’addio a Italia viva Bonetti scopre la bestia renziana: “Da quando sono andata via i miei… Il Fatto Quotidiano

Roma, 11 ott 14:10 - (Agenzia Nova) - "Non ci sono le condizioni" per andare con Renzi alle elezioni europee. Lo ha chiarito l'ex deputata di Italia viva, Elena ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Con Renzi alle europee "Non ci sono le condizioni. Col nostro nuovo soggetto, ‘Per’, per le europee costruiremo la nostra lista insieme ad Azione, vogliamo costruire il ...