Egitto | Russia | Cina e non solo Il reticolo di posizioni sull’attacco ad Israele

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È la Pearl Harbor israeliana. Ora come allora, uno dei più efficaci eserciti del mondo e una delle più sofisticate agenzie di intelligence si sono fatti cogliere di sorpresa e hanno permesso al nemico storico di penetrare, con mezzi rudimentali quali le ruspe e i parapendii a motore, barriere che sono costate miliardi di dollari e vengono sorvegliate da altrettanti costosi sistemi elettronici. E non sono i soli a essersi sbagliati. In un rapporto di agosto, appena due mesi fa, l’intelligence di un Paese storicamente vicino ascriveva che i flussi di denaro e di armi provenienti dall’Iran verso il West bank, passando dai porosi confini di Siria e Giordania, erano in aumento. E fin qui ci siamo. Ma il rapporto si concludeva dicendo che Hamas avrebbe cercato di fomentare attacchi terroristici dal West bank e Gerusalemme evitando attacchi da Gaza al fine di ...