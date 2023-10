Effetto tassi | crollano i prestiti alle imprese

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il poderoso aumento deiattuato dalla Banca centrale europea (BCE), che ha raggiunto i 450 punti base dall’inizio della stretta, ha provocato un netto incremento dei costi di finanziamento per lee le famiglie, e una conseguente forte diminuzione del credito, che riflette in parte criteri più rigidi di concessione deiin un contesto di accresciuta rischiosità dei prenditori di fondi e di minore tolleranza al rischio da parte delle banche. Ciò emerge con forte evidenza anche dalla pubblicazione “Banche e moneta” della Banca d’Italia, che pubblica mensilmente statistiche sui bilanci delle banche, suidi interesse bancari e sulla politica monetaria. IAd agosto 2023 ial settore privato italiano sono diminuiti del 3,4% sui dodici mesi (-2,3% ...

...trimestre più impegnativo rispetto ai periodi precedenti a causa di un rallentamento dell'... dell'incremento della concorrenza e delle incertezze riguardo aidi interesse. Le previsioni ...

La Banca d’Italia fotografa un netto calo dei prestiti delle banche italiane alle società non finanziarie, in quanto si fanno sentire gli effetti della stretta monetaria senza precedenti ...In Italia con una minore crescita ci saranno minori entrate per lo Stato. E il rapporto tra debito pubblico e Pil tenderà a essere più alto di quello previsto ...