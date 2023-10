Ecco come l’Intelligenza Artificiale impara a parlare

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) PISA – I sistemi di intelligenza, ad esempio ChatGPT,nonoi umani il significato delle parole osservando i contesti linguistici in cui sono usate. La scienza che studia tutto questo (e non solo) si chiama semantica distribuzionale, disciplina che ha trovato la sua prima trattazione completa nel volume Distributional Semantics della Cambridge University Press scritto da Alessandro Lenci dell’Università di Pisa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mi chiamo Sophia: sono un androide Risolto il cubo di Rubik dalFacebook novità moda: anche il social diventa fashion Il lavoro ai robot: c’è paura tra gli italiani Nuovo lavoro letterario per Nicola Favaretto Un sistema ...