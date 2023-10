Ecco come Hamas si è infiltrata indisturbata in Israele

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) . Avrebbero utilizzato tunnel scavati al confine L’attacco diinè arrivato di sorpresa. L’intelligence israeliana, una delle migliori al mondo, non aveva intuito nulla ed è stata colta alla sprovvista. La domanda che ci si pone ancora èsia potuto succedere che centinaia di terroristi si siano infiltrati nel territorio israeliano senza destare alcun sospetto. L’ipotesi più accreditata e che i terroristi diabbiano utilizzato dei tunnel scavati al confine sud tra Gaza e. A riportare il possibile scenario è il Corriere della Sera, il quale spiega che un allarme dall’Egitto era arrivato giorni prima dell’attacco. Inoltre, i palestinesi sembra abbiano contrabbandato dall’Egitto merci, persone, carburante e armi utilizzando proprio i tunnel scavati sotto i reticolati. I ...

#Tempoaltempo Paolo Sottocorona : ecco come non si fa

Una carbonara ‘sbagliata’ : ecco come sono nate le fettuccine alla papalina

Temptation Island 2023 - Daniele De Bosis : “Ecco come ho superato la rottura con Vittoria Egidi”

Tra le offerte Prime d'autunnoquelle di Lowepro : l'azienda, nata in USA e acquisita nel settembre 2017 dalla britannica ... vano per Laptop fino a 15 Pollici, perfetto anchezaino per ...

Sondaggio politico: ecco come andrebbe se si votasse oggi La7

Ecco come la Sfera di Las Vegas prende in giro il golfista Corriere TV

Sulla strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ (direttrice Terni-Orte) sono in corso i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione, avviati da Anas nell’ambito del pi ...FRITZ!Repeater 3000 AX è uno fra i più performanti dispositivi Wi-Fi messi a disposizione da AVM, con supporto al Wi-Fi 6 e con canali Wi-Fi con ampiezza di banda di 160 MHz.