“È una bella signorina” Fabrizio Frizzi | le nuove rarissime foto della figlia Stella Come è oggi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Carlotta Mantovan, vedova del conduttore Rai, e la, dieci anni. sono tornate a vivere a Roma. Dopo anni trascorse in Provenza, lontano dall’Italia, mamma ehanno deciso di vivere nuovamente nella capitale e di cambiare vita. Carlotta Mantovan è infatti una delle concorrentinuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, collega e grande amica del compianto. In questi giorni la vedova del conduttore ha rilasciato un’intervista al CorriereSera e ha rivelato aspetti molto privatisua vita e di quella di: “Io sono la sportiva, lei la showgirl. Non so cosa farà nella vita e appoggerò ...