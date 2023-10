“È lui | lo abbiamo trovato” Speranze finite dopo il ritrovamento choc del cadavere di Lucio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non c’è stato il lieto finela scomparsa di un dottore che stava tenendo tutti col fiato sospeso.Petronio è purtroppo statomorto dai soccorritori e la sua famiglia è adesso distrutta dal dolore. Le ricerche sono durate quattro giorni, infatti la sparizione si era registrata venerdì 6 ottobre mentre ildel corpo è avvenuto nella giornata del 10. A fornire maggiori informazioni è stato il Quotidiano di Puglia, dato che la vittima era originaria di Lecce.Petrono è statomorto in un torrente. Lui aveva sempre amato follemente fare escursioni in montagna e in questa circostanza aveva deciso di prendervi parte in compagnia di suo figlio. Ma quest’ultimo non è riuscito a ritrovare più il padre durante la loro avventura ed è tornato a valle, ...