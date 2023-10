...estremamente difficile condiziona il nostro sviluppo e le potenzialita' delle nostre imprese e... il prezzo del gas e' schizzato del 30%,anche l'allarme per il gasdotto sottomarino del ...

“È complice dei respingimenti”. E la Ong porta Frontex in tribunale ilGiornale.it

Brillante operazione dei carabinieri di S.Teresa di Riva, catturato il ... Gazzetta Jonica

L'udienza presso il Tribunale dell'Unione Europea a Kirchberg, in Lussemburgo, è prevista per le 14.30. Questo è l'ultimo passo prima della sentenza del ...Sea Watch ha deciso di citare in giudizio Frontex per accedere a documenti che, a suo dire, confermerebbero le violazioni dei diritti umani dell'agenzia europea ...