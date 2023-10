“È amore | guardate” La conduttrice tv ha un nuovo fidanzato Famosissimo e non solo in Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lainnamorata. Ha un, la bella presentatrice tv, e non è per niente uno sconosciuto al grande pubblico. I due sono stati beccati dal settimanale Chi per le strade di Roma in una dei queste calde giornate di ottobre, intenti a passeggiare e scambiarsi tenerezze, tra un bacio e una camminata stretti in un abbraccio. Poi si sono fermati a mangiare nel ristorante Pierluigi, in pieno centro e anche lì non sono mancati scambi di effusioni, tra mani che si stringevano e teneri baci sulla fronte. “Le immagini parlano chiaro – si legge sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini – I sorrisi, l’intimità, i baci svelano che stanno insieme e, nei loro gesti e nei loro occhi si legge quella gioia incredula tipica di una relazione appena iniziata”. Insomma, anche se non hanno ancora ufficializzato la relazione – ma ...