Dynamite 10 10 2023 Il grande debutto

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Anche per lo show ammiraglio della AEW è una puntata importante visto anche ildi Adam Copeland ma soprattutto visto che dopo 3 anni si rinnova la guerra in contemporanea con NXT. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci subito nello show. Per l’occasione c’è stato anche il Buy In della puntata che ha visto protagonisti Eddie Kingston e Minoru Suzuki in un match valido per l’NJPW Openweight Championship e il ROH World Championship. Un buon match che ha visto trionfare Kingston. Inoltre Tony Khan ci annuncia che Jon Moxley non è ancora dichiarato idoneo al combattimento e quindi verrà sostituito da Orange Cassidy. #1 Contender’s Match for the TNT Championship: Bryan Danielson vs Swerve Strickland(w/Prince Nana) (4,5 / 5) Bellissimo incontro fra i due che mettono in ...