Duecento lire | se ne hai ancora una controllala | potrebbe valere migliaia di euro

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Monete custodite nel portagioie o nei vecchi portafogli, usate come ciondolo o portafortuna ma… Quando si parla di monete rare, tutto si trasforma in una caccia al tesoro. Senza saperne il suo valore reale quella moneta con cui giocherelli facendola rotolare tra le ditasorprenderti. Parlando della cara vecchia 200, andiamo a scoprire quali sono quelle che hanno i dettagli che le rendono rare e ricercate I grandi collezionisti sono sempre alla ricerca spasmodica di monete perfettamente custodite e integre, e molte tra le vecchie monete inrientrano nella cerchia delle monete più amate dagli appassionati e certamente tra le più ricercate. Nel passato la 200era stata prodotta sempre di carta, e solo nel 1977 è stata coniata in metallo ed è stata una delle ultime valute utilizzate di più ...