Due trentenni alle prese con le sconfitte lavorative e sentimentali | separati dal destino dopo il primo incontro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La ricerca del grande amore e la difficoltà di vivere dei Millennial, bistrattati dal mondo del lavoro e ancora poco rapntati da cinema e tv. È questo l’obiettivo di Yolo – You Only Love Once, nuova serie di Michele Bertini Malgarini in 6 episodi da 10 minuti circa ciascuno, disponibile da oggi su RaiPlay.ntata in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2023, ha come star Ludovica Martino e Lorenzo Adorni. Serie tv: 10 titoli da non perdere a ottobre 2023 ...