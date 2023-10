Due arresti in poche ore ma l’uomo è sempre lo stesso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ pomeriggio a Pozzuoli e i Carabinieri della locale stazione stanno percorrendo via Reginelle quando notano un uomo che conoscono. Si tratta di un 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Tutto regolare se non fosse cheera sottoposto aglidomiciliari mentre se ne stava tranquillamente in giro. I Carabinieri lo bloccano e lo arrestano. Il 57enne viene trasferito in caserma – giusto un paio d’ore per la compilazione degli atti che lo riguardano – per poi essere accompagnato a casa: l’indomani ad attenderlo il “direttissimo”. Un paio d’ore per l’appunto. Il tempo che la gazzella della compagnia di Pozzuoli vada all’esterno dell’abitazione.– appena arrestato – era un’altra volta in strada. Inore le manette sono tornate ai polsi del 57enne che ha ...