Droga | piazze spaccio gestite per conto clan mafioso catanesi | 46 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Catania , 11 ott. - (Adnkronos) - Oltre 200 carabinieri del Comando provinciale di Catania, con il supporto di reparti nelle province di Messina, Siracusa, Palermo e Udine, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai gip dei tribunali ordinario e per i minorenni nei confronti di 46 indagati, comprese cinque persone non maggiorenni all'epoca dei fatti. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo. Al centro delle indaginidiperdel gruppo Nizza, inserito nella 'famiglia' Santapaola-Ercolano.Nei confronti dei minorenni indagati il gip ha disposto il trasferimento in una comunità per due di loro e quello in un istituto penitenziario per gli ...