Dramma nel mondo del calcio | ucciso durante la guerra

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tra coloro che hanno perso la vita per il conflitto israelo-palestinese c’è anche un ex calciatore Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il tema del conflitto israelo-palestinese, con il suo counter infinito di morti e feriti da entrambi le parti e che fa inorridire ilintero, già segnato dal conflitto ucraino. A pochi chilometri dalla Striscia di Gaza, si stava svolgendo un rave party culminato in tragedia, con 260 giovani trovati privi di vita per via di un raid rivendicato dai terroristi di Hamas, con razzi e armi da fuoco usati contro i civili che si trovavano in mezzo al deserto del Negev. Tra questi era presente anche Lior Asulin, ex attaccante dell’Hapoel Tel Aviv e Hapoel Be’er Sheva che ha militato per tutta la sua carriera nei pressi di club di Israele, nonostante le offerte di club come Olympique di Marsiglia e Nizza. Be’er Sheva e Tel ...